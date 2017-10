Anzeige Völlig neue Chancen für die Leichtathletik

Die Stadt Hechingen hat 1,55 Millionen Euro in dieses Projekt investiert, die offizielle Eröffnung war am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober. Nicht nur für die Hechinger ein Grund zum Jubeln. Das alte Stadion, unter anderem mit einer Aschenbahn, bot für Leichtathleten kaum mehr tragbare Bedingungen. Trainiert wurde fast nur noch im benachbarten Mössingen.

Diese Situation hat sich nun grundlegend geändert. Jürgen Haas, Architekt des Ingenieurbüros "Plankonzept", hat in Absprache mit den Vereinen die neue Kunststoffbahn sowie die Wurf- und Sprunganlagen so konzipiert, dass sich Athleten bei den verschiedenen Disziplinen nicht mehr stören. Damit können hier auch große Leichtathletik-Veranstaltungen abgehalten werden. Eine Wurfanlage mit Spezialnetz ermöglicht auch die gefahrlose Ausübung von Diskuswerfen, eine weitere Anlage für Stabhochsprung bietet ebenfalls völlig neue Bedingungen.

Die Anlage wird künftig von den Hechinger Schulen genutzt, und auch die Leichtathleten im TV Hechingen sind überzeugt, dass sie mit dieser tollen Anlage viele Nachwuchssportler von ihrem Trainingsangebot überzeugen können.