Anzeige Viele tolle Einblicke

Die Historie des Kraftwerks könnte Bücher füllen. Im Kohlebunker des eindrucksvollen Gebäudes wird der Versuch unternommen, die Geschichte des Kraftwerks mit all seinen Höhen, Tiefen und diversen Nutzungsszenarien aufzuzeigen. Neben diesem Informationsreigen darf man auch sehr gespannt sein auf die Räumlichkeit, die früher als reines Lager für Kohle diente und inzwischen als zusätzliche Veranstaltungsfläche genutzt wird. Eine perfekte Location, um den Werdegang des Kraftwerks direkt am Objekt darzustellen. Jeweils um 18, 20 und 22 Uhr gibt es dazu Gelegenheit.

Neben diesen Programmpunkten wartet der Aschekeller mit einer Ausstellung zum doppelten Jubiläum auf. Relikte aus alter Zeit werden zur Geltung gebracht und Einblicke in die Anfangszeit der trend factory gegeben. Die Ausstellung ist an diesem Tag durchgehend von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Auch im Garten Eden wird es nicht an Programm fehlen: Entspannung im gemütlichen Biergarten im Außenbereich des Kraftwerks ist ab 17 Uhr angesagt mit erfrischenden Getränken und schöner Musik.