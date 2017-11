Anzeige Verschiedene Lösungen fürs Patientenwohl

Ihre berufliche Kombination wertet Barbara Bollmann als ideal, das gibt sie gerne zu, vor allem in der Schmerztherapie. Barbara Bollmann arbeitet unter anderem mit der LNB Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht, die zugrunde legt, dass die meisten Schmerzen vom Gehirn aufgrund zu hoher muskulärer Spannungen "geschaltet" werden, um den Körper langfristig vor Schäden wie beispielsweise Bandscheibenleiden oder Arthrose zu schützen.

Fachwissen, Termintreue und Zuverlässigkeit den Patienten gegenüber sind das eine. Doch für das eingespielte Team zählt auch das andere: die Herzlichkeit den Patienten gegenüber. "Auch sie ist zum Gesundwerden wichtig", sagt die Praxischefin. Alle Therapeutinnen stellen den Menschen als Ganzes in den Mittelpunkt ihres Tuns. Sie behandeln nicht nur Symptome, sondern haben auch die Ursachen für Schmerzen und Beschwerden fest im Blick. "Das ist oft noch wichtiger", betont Barbara Bollmann, "verschiedene Behandlungsmethoden können sich dabei optimal ergänzen. Deshalb arbeiten wir seit jeher ganzheitlich."

Seit fast zehn Jahren ist die Praxis in den großzügig geschnittenen und hellen Räumen in der Bahnhofstraße 17 beheimatet, im so genannten "Jedele-Haus". Viele Patienten, bemerkt die Chefin stolz, betonten oft, wie gern sie nicht zuletzt wegen der außergewöhnlichen Atmosphäre dorthin kämen. Barbara Bollmann sucht übrigens nach personeller fachlicher Verstärkung: Physiotherapeuten beispielsweise mit einer Weiterbildung in manueller Therapie. In der Physiotherapie bietet die Praxis neben den "Klassikern" manuelle Therapie, Krankengymnastik, Massage und Fango, unter anderem auch Fußreflexzonentherapie, Kinesiotaping, craniosacrale Therapie und Beckenbodentraining an. Ein fester Bestandteil des Portfolios stellt außerdem die Traditionelle chinesische Medizin (TCM) dar. Diese Art der Heilkunde ist mehr als 2000 Jahre alt und verbindet Akupunktur, Kräuterheilkunde, Diätetik, Schröpfen und Moxibustion. Sie bietet sich gleichermaßen an bei Erkrankungen an Herz und Kreislauf, im Verdauungstrakt, an den Atemwegen oder im Bewegungsapparat.