Anzeige Verantwortung für die Umwelt

So liegen beispielsweise die jährlichen Energiekosten für die neue Produktionsstätte rund 50 Prozent unter dem normalen Verbrauch vergleichbarer Gebäude. Durch innovative Haustechnik, wie beispielsweise neuartige Drucklufterzeugung, effiziente Energierückgewinnung und die an der Fassade angebrachte Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 110 Kilowatt peak wird der sogenannte KfW55-Standard, auch für die Produktionsbereiche, unterboten. Diese Energie-Gebäudeeffizienz sei für ein Industriegebäude in dieser Größe einzigartig in Deutschland, heißt es von den ausführenden Architekten. Die höheren Investitionen in Gebäude und Gebäudetechnik sollten sich je nach Energiepreisentwicklung in voraussichtlich acht bis zehn Jahren amortisieren.

Die Planung der neuen Produktionsstätte wurde wie schon bei der letzten Erweiterung am Schwenninger Standort von der Schweiger Architektur GmbH, vertreten durch Ludwig Schweiger und Thomas Hertkorn, aus Rottweil durchgeführt. Dank der innovativen und gleichzeitig kostenbewussten Planung wurde das Projekt erfolgreich und termingerecht abgeschlossen. Sowohl dem Büro als auch der Hechinger-Gruppe war es wichtig, weitestgehend regionale Handwerker und Betriebe mit der Ausführung des Neubaus zu beauftragen.

Die Gebäudegrundfläche beträgt 10 000 Quadratmeter, die Nutzfläche mehr als 14 700 Quadratmeter. Der umbaute Raum beläuft sich auf ein Volumen von 120 000 Kubikmeter.