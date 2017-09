Anzeige Tschüss alter Diesel: Prämien für Neuwagen

Das Drei-Marken-Autohaus ist an diesem Tag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Es wird bewirtet. Im Fokus stehen die neuen Modelle von Renault, mit denen an diesem Tag auch Probefahrten möglich sind. Interessant für viele Autobesitzer dürfte die Aktion "Tschüss alter Diesel" sein. Wenn ein Dieselfahrzeug der Euronormen 1 bis 4 in Zahlung gegeben wird, sind beim Neuwagenkauf, je nach Modell, Prämien bis zu 7000 Euro drin.

Daneben bietet Renault eine Fünf-Jahres-Garantie, eine Null-Prozent-Finanzierung sowie eine kostenlose Winterreifen-Aktion an. Letztere sind mit der Dieselprämie nicht kombinierbar.

Probefahrten sind am Tag der offenen Tür mit dem modifizierten Capture möglich, der sich unter anderem durch neu gestaltete Linien, dem hervorgehobenen Kühlergrill und neu entworfene Leichtmetallrädern auszeichnet. Auch der neue Koleos steht bereit. Kraftvolles Design, exklusive Materialien und eine raffinierte Innenausstattung schaffen Raum für ein unvergessliches Fahrerlebnis. Und natürlich ist da der "Zoe" mit Elektroantrieb, der angesichts der Diskussionen um die Verbrennungsmotoren einen Boom erlebt.