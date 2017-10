Anzeige Tradition lebt weiter

D

as Herbstfest des Handels- und Gewerbevereins Meßstetten mit verkaufsoffenem Sonntag ist in den vergangenen Jahren zu einer schönen Tradition geworden. Zahlreiche Geschäfte machen von der Möglichkeit Gebrauch, sich am Sonntagnachmittag zu präsentieren, auf ihre Produkte aufmerksam zu machen und gleichzeitig durch Service und Vertrauen zu überzeugen.

Das ist jetzt wieder am Wochenende vom 7. und 8. Oktober geboten. Dann besteht Gelegenheit, abseits von der Hektik des Alltags die vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten in Meßstetten kennen zu lernen. Bestimmt lässt sich dabei der eine oder andere Wunsch erfüllen.