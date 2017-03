Anzeige Tickets gewinnen für Genuss pur ON TOUR

Donaueschingen – Am 1. und 2. April findet zum dritten Mal die „Genuss pur ON TOUR“-Messe in den Donaueschinger Donauhallen statt. Der Besucher trifft auf annähernd 100 Aussteller, die eine wahre Angebotsfülle an kulinarischen Köstlichkeiten für die Genießer rund um Donaueschingen bereit halten. Besonders im Fokus der diesjährigen Messe liegen regionale Erzeugnisse, vermehrt aus biologischem Anbau, internationale Feinkost, Spezialitäten sowie ein wahrer Schatz an Zutaten für die gesunde und äußerst schmackhafte Genießer-Küche. Die Aussteller laden zu einem kulinarischen Streifzug an ihre Stände ein.