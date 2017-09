Anzeige Therapie in attraktivem Raum

Zum Tag der offenen Tür anlässlich der Neueröffnung ihrer Praxis für Physiotherapie in der Bierlinger Marktstraße 22 laden am Samstag, 23. September, Christian und Vanessa Sacha ein. Beide sind voll ausgebildete, zertifizierte Physiotherapeuten und haben bisher je eigene Praxen in Erlaheim und Bierlingen geführt. Jetzt haben sie in einem modernen Neubau helle, zeitgemäße und attraktive Behandlungsräume mit den allerneuesten physiotherapeutischen Geräten geschaffen, ihre Praxen gebündelt und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Infrastruktur in Starzach

Kennengelernt haben sich Vanessa und Christian schon bei der gemeinsamen dreijährigen Ausbildung zum Physiotherapeuten von 2008 bis 2011 in Balingen. Danach gingen sie sechs Jahre lang beruflich je eigene Wege. Bei der Familiengründung war das Ziel klar: eine gemeinsame Praxis. Dieser Wunsch ging nun in diesem Sommer in Erfüllung. Zusammen mit der Tochter bezogen sie jetzt ihr Eigenheim mit Praxis. Im Erdgeschoss befinden sich auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern fünf helle, mit modernsten Geräten ausgestattete Behandlungsräume und ein geräumiges Foyer. Ausreichend vorhandene Parkplätze sowie ein Parkplatz für Behinderte erleichtern die Anfahrt.

"Bei unserer therapeutischen Tätigkeit mit jahrelanger Erfahrung in sämtlichen Bereichen der Physiotherapie und einem großen Kreis zufriedener Kunden geht es uns vor allem darum, mit individuellen Lösungen für die Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden der Patienten zu sorgen. Moderne Behandlungsmethoden sind für uns dabei eine Selbstverständlichkeit", sagt Christian Sacha. Im Angebot stehen unter anderem Krankengymnastik, manuelle Therapie, Bobath, Lymphdrainage, Massagen, Schlingentisch, Gerätetraining und Fango. Als Gewinn in den neuen Räumen sind zu nennen: Neueste, top physiotherapeutische Geräte, breites Therapiespektrum, angenehmes und professionelles Ambiente und ebenerdige, behindertengerechte Einrichtung.