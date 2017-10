Anzeige Tanz der Vampire

Wenn am letzten Oktobertag die Sonne hinterm Horizont und die Ebinger Innenstadt im Nebel versinkt, öffnen die Albstädter Gastronomen ihre Türen zur "Halloween Kneipennacht". Skelette, Fledermäuse, Kürbisse und riesige Spinnennetze verwandeln insgesamt 14 Locations in Spukschlösser. Für Unterhaltung ist gesorgt; auf dem Programm steht Musik der verschiedensten Genre – ob Classic Rock, Pop, Salsa, Blues, Folk, Lounge, Party-Band oder Hip-Hop, für jeden Geschmack ist etwas geboten. Im Brauhaus Zollernalb gastieren "B&O – Beefy & Otto", im Café Corso "P.O.P", im "El Castillo" die Formation "Mulato", im Wirtshaus zum Trödler "Aromatherapie", in der Alten Kanzlei "Chocco Mocco", bei "Leo’s" John Noville, im "Valentino" Alex Vees, im "Carlos" "Die Anderen", im Café da Enzo Angelo, im Kunst-Werk-Haus Matze Gutstein mit Band, im Alten Güterbahnhof "No Change", im "Moneypenny" "Raising Crown" und im Ebinger McDonald’s "Euforia".

Auch die Zuhörer sind aufgerufen, ihren kreativen Beitrag zum Gesamtkunstwerk zu leisten: Ob Vampirkostüm, Hexenhut, Mumienbinden oder Geistergewand, in dieser Nacht kann man alles tragen – und mit Freunden und Gleichgesinnten bis in die Morgenstunden tanzen. Die Kneipennacht beginnt um 21 Uhr und wird um 22.15 und um 23.15 Uhr in allen Locations durch zwei Pausen unterbrochen, die es den Gästen ermöglichen, zu wechseln und den Auftritt einer weiteren Wunsch-Band zu erleben. Gezahlt wird nur einmal – live dabei sein kann man überall!

Tickets gibt es bis zum 31. Oktober um 17 Uhr in allen teilnehmenden Kneipen, beim Schwarzwälder Boten, im Sigmaringer Reisebüro, bei "Streetlife" Sander-Engel und in der Touristeninformation im Ebinger Rathaus. Der Preis beträgt zehn Euro; Abonnenten des Schwarzwälder Boten zahlen neun. Das Kartenkontingent ist wie immer begrenzt, damit alle Gäste ausreichend Platz zum Feiern und Tanzen haben; es empfiehlt sich daher, sich so schnell wie möglich ein Ticket zu sichern.