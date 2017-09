Anzeige Superstimmung mit "Papis Pumpels"

Bei der Partynacht gehen die Rangendinger Musikanten in diesem Jahr neue Wege. Nach vielen Jahren guter Unterhaltung mit den Grumis setzen sie in diesem Jahr dann sogar gleich noch einen drauf. Am Samstag zur großen Schlagerparty ab 19 Uhr spielt die Partyband "Papis Pumpels" auf. Sicher, sie garantiert mit ihrer Reise durch die bunte Musik Siebziger Jahre in der vorwiegend Schlagerstimmung. Doch wetten, dass die Pumnpels auch Oktoberfest-Stimmung können? Die durch unzählige Auftritte in ganz Deutschland bekannte Band aus dem Bodenseeraum ist auch in Rangendingen beim Musikverein nicht unbekannt. Im Festzelt spielten sie bereits beim 90. Jubiläum der Musikanten auf und begeisterten das Publikum rundum. Die Pumpels nehmen die Partygäste mit nach Mendocino oder auf der Santa Maria nach Honolulu, mit ihnen gibt es ein Treffen mit Alice, Joana, Maddalena oder auch Lucille. Von Amarillo gelangen die Gäste über sieben Brücken vermutlich doch niemals nach New York – aber aufgepasst: Pumpels-Wunder gibt es immer wieder.

Der Vorverkauf zu dieser Party der Sonderklasse hat bereits begonnen. Die Karten kosten dort 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Der Musikverein weist darauf hin, dass Jugendliche unter 16 Jahre keinen Einlass bekommen.