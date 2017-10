Anzeige Stolz auf Belegschaft

G e boten wird an diesem Tag das gesamte Spektrum neuester Heiztechniken. Zudem gibt es Vorträge rund um das Thema Heizung. So informiert um 11 Uhr die Firma Viessmann über die Brennstoffzellen-Heizung Vitovalor 300-P. Um 13 Uhr steht die "wärmende Kraft der Elemente und das Heizen mit Wärmepumpen", präsentiert von der Firma Weishaupt an und um 14 Uhr widmet sich die Firma KWB dem Thema "Energie aus der Region – Heizen mit Pellets und Stückholz". Dazu gibt es jede Menge Infos zum Heizen mit erneuerbaren Energien und deren Fördermöglichkeiten.

Die mittlerweile ein Vierteljahrhundert alte Handwerksbetrieb wurde von Seniorchef Thomas Gühring 1992 gegründet und war am Anfang in der Bismarkstraße beheimatet. Seine Betriebs- und Lagerräume hatte er in der ehemaligen Mosterei und in einer benachbarten Näherei. Nach dem Bau eines Wohn- und Geschäftshauses im Gewerbegebiet Höllsteig (1998) verlagerte Gühring seinen Betrieb dorthin.

Die beiden Söhne, Andreas und Tobias, stiegen in die Firma ein und die Belegschaft wuchs bis dato heute auf 35 feste Mitarbeiter an. Da die Firma auch auf Großbaustellen zu Hause ist, kann der Betrieb im Bedarfsfall auf weitere Mitarbeiter zugreifen, die von Partnerfirmen zur Verfügung gestellt werden.