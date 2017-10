Anzeige Start vor 20 Jahren: Die AUT im Portrait

D as Geschäft entwickelte sich gut, so dass auch Paul Amanns Ehefrau Cornelia bald mit einstieg. Auch Tochter Diana legte das Steuerberaterexamen bei einer namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Stuttgart ab.

Dort lernte sie ihren Mann Markus kennen, einen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. 2011 zog das Paar nach Trillfingen und machte das Dorf zu seinem Lebensmittelpunkt. Seit 2014 sind die beiden Geschäftsführer der AUT.

In diesem Zuge wurde aus der "AUT Unternehmenstreuhand Haigerloch" die "AUT Haigerloch" wobei das Kürzel jetzt für "Amann und Team" steht.