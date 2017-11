Anzeige Start in die neue Skisaison

Zum "Ski-Opening" laden die Mitglieder des TSV Steinhofen am Samstag, 4. November, ab 19.30 Uhr in die Talstation "Party-Halle" Steinhofen ein. Mit Live-Musik unterhalten die "Old Soccer Rocker" (OSR).

Ihr Repertoire umfasst Rock und Pop aus verschiedenen Epochen. Die Bandmitglieder verstehen es, ihrem Publikum richtig einzuheizen und motivieren zum Mitsingen und Tanzen.

Eintritt frei zur "Ski-Opening-Party"