Anzeige Stars und Sternchen stehen auf der Bühne

Christoph Raible, Veranstaltungsvorstand des Musikvereins: "Wir wollen unseren Gästen am Sonntag einen gelungenen Familientag bieten, inklusive musikalischer Unterhaltung durch Musikvereine der Umgebung. In diesem Jahr sind das die Musikvereine Wurmlingen, Entringen sowie die Spielergemeinschaft Horb-Bildechingen. Für den Fassanstich freuen wir uns, den Oberbürgermeister der Stadt Horb, Peter Rosenberger, begrüßen zu können".

Doch auch nach dem Bockbierfest geht es weiter: Am Sonntag, 10. Dezember, steht das Jahreskonzert des Musikvereins "Eintracht" in der Korntalhalle an.

Die "Eintracht" feierte 2014 sein 185-jähriges Bestehen und ist damit einer der ältesten Musikvereine im Kreis Freudenstadt. Das Durchschnittsalter der Musiker beträgt 29 Jahre. Dirigent ist seit 2009 Helmut Kiefer. Im Jahr 2015 erzielte die "Eintracht" beim Wertungsspiel in der Höchststufe die Note "hervorragend".