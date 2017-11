Anzeige Spielerisch experimentieren

N ach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ist es auch in diesem Jahr der Jugend-Technikschule gelungen, ein vielfältiges und attraktives Programm zusammenzustellen. Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Industrie, Bildung und Gesellschaft bietet die Jugend-Technikschule Kindern im Alter zwischen vier und neun Jahren die Möglichkeit, bei 21unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Workshops zu forschen und zu experimentieren.

Da Kinder von Natur aus neugierig sind, soll das Veranstaltungsformat spielerisch das Interesse für die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik wecken. Beim Zusammenbau eines Windrads im Miniformat, beim Bau eines Rennautos, der Erforschung des Geheimnisses eines Regenbogens und bei vielen anderen Workshops kommt der Spaß auch nicht zu kurz.

Die Fliegergruppe Freudenstadt bietet die Möglichkeit, in einem Segelflieger Probe zu sitzen. Ein Team des Fehling- Lab reist von der Universität Stuttgart an und richtet ein Chemielabor ein. Ausgerüstet mit Labormänteln untersuchen die Kinder Riechproben und stellen ein eigenes Parfüm her.