Anzeige Spezialitäten beim Spazieren probieren

An zahlreichen Verkostungsständen gibt es leckere Einblicke in die 32 000 Artikel umfassende Produktpalette. Von sämtlichen Basisprodukten bis zu einer großen Vielfalt an Premiumartikeln und Spezialitäten sollen keine Wünsche offen bleiben.

An den Schlemmer-Ständen können die Kunden Neues probieren: Es gibt eine Juice-Bar und einen Käse-Probierstand mit Erzeugnissen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Feinkostsalate können beim Stand der Deutschen See probiert werden, Wurstwaren gibt es am Stand der Metzgerei Birk. Schwarzwaldmilch und Schwarzwaldschokolade sind vertreten, dazu noch Melitta-Kaffee und Waldhaus-Bier. Auch Oberberger Weine können verkostet werden.

Seit der Eröffnung im Februar vergangenen Jahres legen Kaufmann Hans-Dieter Bader und sein Team größten Wert auf Geschmackserlebnisse und Frische. Diese gibt es unter anderem auch an der Salat- und To-Go-Bar. Und an der Saftbar werden die Erfrischungen direkt vor den Augen der Kunden kreiert. Zudem sind beim Obst und Gemüse bis zu 800 Artikel im Angebot.