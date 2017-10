Anzeige Spaß mit Ehrenscheibe und Schlachtplatte

Mit diesem Wettkampf fühlt sich der Schützenverein wieder richtig komplett. Das neu erbaute Schützenhaus hat zwar bei der Kirbe vor einem Jahr seine Feuertaufe glänzend bestanden, doch das beliebte Schießen der Vereine hatten die Schützen um ein Jahr verschoben.

Mittlerweile sei die KK-Anlage wieder voll einsatzfähig, erzählt Oberschützenmeister Harald Bisplinghoff. Nach dem Brand des alten Schützenhauses musste die Anlage abgebaut werden. Auf der neuen KK-Anlage können die Teilnehmer nun auch auf die von Ortsvorsteher Gerd Beiter gestiftete Ehrenscheibe zielen.

Die ersten Schießzeiten mit dem Luftgewehr sind am Freitag von 18 bis 21 Uhr. Am Samstag wird von 13 bis 16.30 Uhr geschossen. Beim Kirbefest am Sonntag kann bis 16 Uhr mit dem Kleinkaliber auf die Ehrenscheibe geschossen werden. Die Schüsse mit dem Luftgewehr beim Vereinspokal werden außerdem für den Wanderpokal des Glücksschießens ausgewertet. Bei diesem Wettkampf ergeben die Werte hinter dem Komma die Zahl der Glücksringe.