Anzeige Sortiment nicht aus einem Guss

Das Wetter komme den Unternehmen zugute, berichtet eine Verkäuferin. Gute Stimmung dürfte auch bei den vielen Schnäppchenjägern herrschen. Die können teilweise mit 20 oder 50 Prozent Rabatt rechnen. Schuhe, Sommerkleider, Taschen – die Händler schaffen Platz. Denn die Herbstware nimmt allmählich Einzug in die Regale – erste Stücke seien schon angekommen, verrät die Verkäuferin. Besonders im Textilbereich werde Saisonware frühzeitig von den Herstellern angeliefert, erzählt Karin Huonker vom Gewerbe- und Handelsverein Rottweil. Das verkürze die Zeit, in der Frühjahrs- und Sommerartikel die Schaufenster und Verkaufsregale füllen, erheblich.

So sind Geschäfte und Aufsteller in der Rottweiler Innenstadt regelrecht mit "Sale"-Schildern plakatiert. Auch wenn es den Sommerschlussverkauf offiziell nicht mehr gibt, sinken in den zwei Wochen vor den Sommerferien regelmäßig die Preise. Das locke nicht nur viele Schnäppchenjäger an. Vor der Urlaubszeit nutzten noch viele Kunden die Gelegenheit, sich mit reduzierter Ware einzudecken, so die Verkäuferin. Und auch Stammkunden freuten sich über die Rabatte, ergänzt Huonker. So verzeichnen die Ladeninhaber während der Rabattaktionen im Sommer grundsätzlich einen Anstieg der Verkäufe. Besonders Kurzentschlossene greifen dann häufiger zu, weiß Huonker.

Mit Blick aufs historische Schwarze Tor oder ins idyllische Neckartal findet der Einkaufsbummel in malerischer Kulisse statt. "Wir haben eine schöne historische Innenstadt", schwärmt die Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins. Zum Kleinstadtflair komme hinzu, dass in Rottweil noch viele Geschäfte inhabergeführt seien. Das gewährleiste eine "gute Beratung und gut zusammengestellte Sortimente", erzählt sie weiter. "Die sind nicht aus einem Guss." Nach einem langen Einkaufsbummel empfehle sie die vielen kleinen Lokale: Eisdielen und Straßencafés bieten bei den warmen Temperaturen schattige Plätze unter den großen Schirmen.