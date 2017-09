Anzeige Sicherheit und Qualität in Zeiten des Wandels

Der Dacia Sandero, den die Zeitschrift "Auto Bild" zum wertstabilsten Auto gekürt hat, dürfen Kunden und solche, die es werden wollen, am 23. September natürlich ebenfalls probefahren. Er reiht sich ein in Deutschlands günstige Neuwagen, den Dacia Logan, den Dacia Dokker und den Dacia Lodgy – Statussymbole für Kunden, die kein Statussymbol brauchen.

In Zeiten, in denen sich die Automobilindustrie rasant verändert, ist Beratung umso wichtiger. Im Autohaus "Link + Korn", 1963 gegründet und in zweiter Generation erfolgreich, wird sie groß geschrieben. Der Meisterbetrieb mit Werkstatt, Karosserie- und Unfallinstandsetzung mit insgesamt 16 Mitarbeitern ist zudem Ausbildungsbetrieb.

Es lohnt sich also in jeder Hinsicht, am Tag vor der Bundestagswahl bei "Link + Korn" in der Sigmaringer Straße in Ebingen reinzuschauen, sich beraten zu lassen und eines der neuen Modelle Probe zu fahren. Da ist Wechselstimmung garantiert.