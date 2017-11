Anzeige Shows zum Staunen

Bei der Show "Pulpe, Pappe und Papier – Prima praktisch sag ich Dir!" mit Joachim Lerch wird Papier in ganz unterschiedlichen Verwendungen vorgestellt. Man kann viel mehr damit machen, als es nur zu bedrucken. Mit faszinierenden Experimenten wird erforscht, ob man mit Papier eine Banane durchsägen kann, wie man einen gefälschten Pass oder Geldschein erkennt oder ob es Papier gibt, das nicht brennen kann. Es wird getestet, wie "stark" ein schmaler Papierstreifen ist und was geschieht, wenn man Papier auf 360 000 Volt auflädt.

"Ich höre was, was Du nicht siehst. Unsichtbares und Unhörbares sicht- und hörbar gemacht." Dies ist der Titel der Wissenschaftsshow mit Joachim Hecker. Er ist Wissenschaftsredakteur beim Westdeutschen Rundfunk (WDR), Autor der Sendereihe "Heckers Hexenküche" im Kinder-Radio-Kanal und Autor zahlreicher Bücher. Die kleinen Zuschauer erkennen, dass mit den Sinnen nur einen Bruchteil der Umwelt wahrgenommen wird, aber mit etwas Technik sich verborgene Strahlen, Töne und sogar Daten zugänglich machen lassen.

In der Show tauchen Kinder ein in die Welt der Wärmestrahlung und unternehmen eine Reise in die Welt des Ultraschalls. Dazu betreibt der Wissenschaftler Infrarot-Astronomie, und die Kinder lauschen live mit den Ohren einer Fledermaus. Außerdem werden Computerdaten hörbar gemacht und ein Marsroboter herbeigezaubert.