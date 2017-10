Anzeige Seit 40 Jahren ein Hort der Menschlichkeit

Dass die katholische Kirchengemeinde St. Hedwig im Ebinger Westen Träger der Sozialstation St. Vinzenz ist, macht sich bemerkbar – bei jenen, die sie nutzen, und bei jenen, die dort arbeiten. Für die 31 Mitarbeiter um Pflegedienstleiterin Regina Grünwald, ihren Stellvertreter Christian Remark, Geschäftsführer Berthold Stroppel und Verwaltungsangestellte Rosemarie Wagner ist ihr Beruf vor allem Berufung. Ein guter Teamgeist und gute Arbeitsbedingungen, auch für Mütter mit Kindern, tun ein Übriges, damit familiäre Atmosphäre herrscht unter den 24 Pflegekräften und fünf hauswirtschaftlichen Mitarbeitern.

Sie tragen diesen Geist in die Familien der Pflegebedürftigen in Ebingen, Lautlingen, Margrethausen und Laufen, in Straßberg und Kaiseringen hinein. Ziel ihres Schaffens ist es, "dass Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben können", erklärt Berthold Stroppel. "Dafür schnüren wir individuelle Pakete, abgestimmt auf das, was die Angehörigen selbst leisten wollen und können. Neben der Pflege selbst nimmt nach der jüngsten Pflegereform und der Freigabe entsprechender Budgets auch die hauswirtschaftliche Hilfe einen großen Rahmen ein.

Auch die Angehörigen profitieren auf vielfältige Weise und werden entlastet