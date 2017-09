Anzeige Seit 15 Jahren ein sportliches Erfolgsmodell

U nd deshalb wird an diesem Wochenende die der Geburtstag des erfolgreichen Kooperationsmodells gefeiert und zwar von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. September.

Jeder der beiden Vereine kann an und für sich schon auf eine lange Tradition zurückblicken, der SV Weildorf war 1921 gegründet worden, der SV Bittelbronn ein Jahr später. Und auch die am 7. April 2001 offiziell im Bürgerhaus in Bittelbronn vollzogene Fusion zur "Spielgemeinschaft Weildorf/Bittelbronn" ist gar nicht so sehr eine ganz neue Sache, etwas in dieser Art hat es in der Geschichte der beiden Vereine schon einmal gegeben. Nämlich als die beiden damaligen Vereine VFB Bittelbronn und Sportvereinigung Weildorf aufgrund von Spielermangel am 6. Mai 1931 die "Spielvereinigung Bittelbronn/Weildorf" gründeten.

Diese verzeichnete zwar ein paar sportliche Erfolge, kam aber in Folge der Wirren des Zweiten Weltkrieges wieder zum Erliegen und nach dem Krieg ging jeder Verein erst Mal seinen eigenen Weg. Doch ganz schlief die Zusammenarbeit nie ein. So wurde zum Beispiel im Jahr 1976 die Jugendspielgemeinschaft Bittelbronn/Weildorf gegründet.