Anzeige Schwerpunkt auf Jugendarbeit

K arl Friedrich, Initiator des DRK-Ortsvereins Wittendorf, gab von 1930 an die Werte des Deutschen Roten Kreuzes in dem Ort weiter. Er pflegte Kontakt zum Roten Kreuz in Freudenstadt, leitete die Erste-Hilfe-Kurse in Wittendorf und Oberbrändi und hielt in Freudenstadt Laienhelferkurse ab. Bereits damals waren die DRKler sehr aktiv.

Trotzdem verschob sich die geplante Gründung der Sanitätsgruppe des Roten Kreuzes in Wittendorf, und so wirkten die Helfer bei der Gründung in Loßburg mit. Die Wittendorfer nahmen an den Erste-Hilfe-Lehrgängen teil und brachten sich in die Blutspende-Aktionen ein. Als 1962 Hamburg Opfer der Flut wurde, waren die DRK-Mitglieder ebenso zur Hilfe vor Ort wie im Erdbebengebiet Skopje in Jugoslawien.

Da die Zahl der DRK-Mitglieder stieg, entschieden sie sich, 1967 den DRK-Ortsverein Wittendorf zu gründen. "Liebe und helfe deinem Nächsten, so lange er lebt, schöne Grabsteinsprüche nützen ihm nichts mehr!", sagte Bereitschaftsleiter Karl Friedrich bei der Gründungsversammlung am 6. August 1967 im Café Käppele. Vorsitzender wurde Paul Franz. Die Arbeit des neu gegründeten DRK-Ortsvereins Wittendorf weitete sich auf Leinstetten und Neuneck aus. Nach und nach wurden die Helfer mit DRK-Bekleidung und -Equipment ausgestattet. Der Unterrichtsraum an der Unterdorfstraße wurde bezogen. Bald wurden Sanierungsarbeiten vorgenommen.