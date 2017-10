Anzeige Schon in der dritten Generation gut beraten

A lfons Haug, Großvater des heutigen Inhabers Jürgen Haug, hat das Unternehmen in der Wiesentraße 16 im Jahr 1947 als Betten Haug gegründet. Er stammte aus Bisingen und baute mit Unterstützung seiner Ehefrau aus kleinsten Anfängen einen Fachhandel für Bettwaren und Textilien auf.

Weil alles rund ums Bett für das Geschäft immer wichtiger wurde, nahm Haug am 10. Oktober 1955 in einem Anbau des Wohnhauses eine Bettfederreinigungsmaschine in Betrieb – die erste überhaupt in Geislingen. Diese wurde 1988 modernisiert; mit der neuen, elektronischen Anlage lassen sich Federn und Daunen fachmännisch reinigen, aufbereiten und sortieren.

Nach dem Tod des Gründers im Jahr 1966 übernahm dessen Sohn Arthur das Geschäft. Nach einer Erweiterung um einen zusätzlichen Verkaufsraum wurde das Angebot vergrößert: Gemeinsam mit seiner Frau Johanna baute Arthur Haug eine eigene Produktion von Daunendecken auf. Das erlaubte, spezielle Kundenwünsche bezüglich Stoff Farbe, Muster und Füllung zu erfüllen. Damit machten sie ihr Geschäft zu einem anerkannten Unternehmen in der Branche.