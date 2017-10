Anzeige Schnell, effizient und flexibel

Mit sieben Maschinen, drei spezialisierten Mitarbeitern und einer Industriekauffrau im Büro bedient Waldemar Strecker nun Am Römerhof 11 seine Kunden. Über die Homepage und die Prospekte, die das breit gefächerte Spektrum seines Dienstleistungsangebots auflisten, habe er viel Aufmerksamkeit gewonnen. Da er ja der Branche treu bleibt, in welche er seine ganze Begeisterung und Motivation einbringt, erfährt er auch hier Rückmeldung von den früheren Kunden und Geschäftspartnern.

Doch der bodenständige Jungunternehmer zeigt sich realistisch in seiner Einschätzung: "Man muss sich überall beweisen, gleichgültig, wie stark die Wirtschaft boomt". Er weiß also, worauf er sich eingelassen hat, und dass er sich am Markt nur dann dauerhaft positionieren kann, wenn er den Beweis liefert, dass seine Präzisionsarbeit tatsächlich schnell, effizient und mit einem hohen Maß an Flexibilität ausgeführt wird. Diese Sicherheit gibt ihm sein Team, allesamt ehemalige Mitarbeiter, die ihn kennen und schätzen und sich deshalb auch auf einen Neuanfang mit ihm eingelassen haben.

Ein gesundes Arbeitsklima hat für Strecker oberste Priorität, da es die Basis für jegliche Teamfähigkeit bilde. Finanziell ist er dafür ein hohes Risiko gegangen, doch die Zuversicht und der Glaube an sich und sein Team stellen die Verhältnismäßigkeit her. Heute ließen sich die Kunden nur noch auf Firmen ein, die Komplikationen jeglicher Art kompensieren können, damit es zu keiner Lieferverzögerung kommt. Auch für Sonderwünsche und Verfahren werden Kapazitäten erwartet. Das setze ein Maschinenpark und mehrere Mitarbeiter voraus – und damit kräftiges Investitionsvolumen.

Die Einstellung weiterer Mitarbeiter in allen Fertigungsbereichen und der Ausbau des Maschinenparks sollen folgen.