Anzeige Schlachtplatte und Wurstsalat

Die Wettkampfzeiten sind am Samstag von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Die Siegerehrung wird gegen 17 Uhr am Sonntag sein.

Das Jedermannturnier für schießbegeisterte Interessenten aus der Bevölkerung findet seit Jahrzehnten einmal im Jahr statt. Rund 35 Freizeit- und Hobby-Mannschaften haben sich im Vorfeld angemeldet – weitere kommen noch hinzu – und beteiligen sich am sportlichen Wettkampf im Bisinger Schützenhaus.

Geschossen wird mit dem KK-Standardgewehr auf 50 Meter Entfernung, liegend aufgelegt. Parallel zu fünf Probeschüssen, darf jeder Teilnehmer 15 Wertungsschüsse auf fünf Karten abgeben. Von vier Personen pro Mannschaft werden jeweils die drei Besten gewertet. Die Wertung erfolgt jeweils nach Herren und Damen sowie pro Mannschaft und Einzelwertung. Sowohl die besten Herren- als auch Damenmannschaften wie auch innerhalb der Einzelwertung gibt es Pokale und Urkunden.