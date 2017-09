Anzeige "Säule 5" lädt zum Auftanken

An den Zapfsäulen der Tankstelle in Villingendorf herrscht reges Treiben. Dahinter eröffnet sich der Blick auf die "Säule 5". Statt Benzin wird hier in geselliger Runde Entspannung aufgetankt, eine kleine Auszeit aus dem Alltag genossen. "Wir wollen, dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen", sagt Susanne Maier-Kreuzberger. Sie ist die Pächterin der Lounge. Seit Ende Juni gibt es hier Longdrinks und Cocktails, aber auch alkoholfreie Getränke zu genießen. Zusätzlich tischt die Wirtin selbst gemachten Kartoffelsalat mit Bratwürsten oder Wurstsalate auf. Die Zutaten dafür kommen aus der Region, betont Maier-Kreuzberger.

Schaffelle, liebevoll aufgereihte Kissen und eine alte Zapfsäule im Eingangsbereich: das Lokal trage ihre Handschrift, erzählt die Wirtin. Gemeinsam mit ihrem Mann, Martin Maier, habe sie viel Zeit und Arbeit in die "Säule 5" gesteckt. Ein halbes Jahr habe der Umbau des Gebäudes gedauert, berichten die beiden. Dieses war bereits in der Vergangenheit für den gastronomischen Betrieb genutzt worden. In mühsamer Arbeit sei das alte Inventar vollständig entfernt worden, die Gasträume sind von Grund auf saniert.

Jetzt laden Sessel und selbst gebaute Tische zum Verweilen und Wohlfühlen ein. Das Wirtspaar hat im ganzen Gastraum historisches Holz verbaut, das dem industriellen Charme des Lokals eine gewisse Wärme verleiht. Wer genau hinsieht, entdeckt einige besondere Stücke, die ihre eigene Geschichte zu erzählen haben. Maier-Kreuzberger hat die Inneneinrichtung sorgfältig zusammengestellt, vieles besitzt für die Wirtsleute eine persönliche Bedeutung.