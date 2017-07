Anzeige Puristisch trifft Vintage

"Puristisch trifft Vintage" – unter diesem Motto steht eine neue Location in der unteren Hauptstraße 52 in Rottweil. Verwirklicht wird in neues Konzept aus langjähriger Erfahrung und Qualität mit Stil und Geschmack – das "Onkel Rudi’s" eröffnet am kommenden Freitag, 7. Juli.