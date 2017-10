Anzeige Planung und Hausbau: Alles aus einer Hand

D

er Tag der offenen Tür findet am Sonntag, 22. Oktober, von 11 bis 16 Uhr statt. Interessierte können dabei die Gebäude Schwarz, Habsburgerstraße 14, 78628 Rottweil-Feckenhausen, sowie das Gebäude Klaus, Gemmiweg 6, 72355 Schörzingen, in Augenschein nehmen. In den beiden Häusern stehen Mitarbeiter der Firma Hotz Holzbau für Fragen rund ums Thema Massivholzhaus zur Verfügung.

Bei den Häusern, so Firmenchef Dieter Hotz, handelt es sich um unterschiedliche Massivholzhäuser in unterschiedlichen Baufortschritten. Vor Ort informiert Hotz Holzbau über diese Ökohäuser, die über den KFW 55-Standard verfügen. Die Gebäude werden von Hotz Holzbau auf dem Betriebsgelände in der Rudolf-Diesel-Straße 1 im Gewerbegebiet Vor Aspen in Schörzingen gefertigt.