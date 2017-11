Anzeige Pflegeplätze für 87 Menschen geschaffen

Als erstes Pflegeheim in der Region nutzt das Heilig-Geist-Spital das "Cook & Chill"-System zur Essenszubereitung. Dabei werden die Menüs von Steven Koch in der Küche des bisherigen Standortes in der Schertlestraße zu 70 Prozent gekocht, dann schonend heruntergekühlt und bei Bedarf vorort – und künftig auch in der Bleichstraße – im Konvektomat fertiggegart. Stolz sind Reichert und Broll auch auf das "Wohlfühlbad", einem Whirlpool, in dem man über Zuführung von Sauerstoff, Licht und Musik im Wasser eine anregende, aber auch beruhigende Wirkungen auf den Badenden steuern kann.

Auf die künftigen Bewohner – drei Wohngruppen ziehen in den nächsten Tagen aus der Schertlestraße hierher, im Januar folgen die nächsten zwei und ab März rechnet man mit Vollbelegung – wartet auch ein hauseigener Fernsehsender, der die Bewohner über Speisepläne und Aktivitäten informiert und den Inhalt der Hauszeitung überträgt.