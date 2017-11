Anzeige Persönlicher Kontakt ist wichtig

Nicht nur große Unternehmen sollten von professioneller Beratung profitieren, sondern auch private Haushalte, die nach denselben Prinzipien funktionieren, so die Profis von Fuchs. "Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und mehr aus Ihrem Geld zu machen", so Frank Fuchs.

"Mit dem TÜV-geprüften und mehrfach ausgezeichneten TELIS-System betreuen wir seit zehn Jahren über 800 private Haushalte hier in der Region. Dabei ist uns vor allem der persönliche Kontakt wichtig. Im Gespräch lernen wir Sie kennen und finden gemeinsam Ihre Ziele heraus. So können wir einen genau auf Sie zugeschnittenen Finanzplan aufstellen und helfen, ihn umzusetzen. Um für Sie in allen Bereichen die besten Lösungen zu finden, arbeiten wir mit vielen unabhängigen Partnern zusammen", teilt das Unternehmen mit.

Der Finanzplan: "Ob Hausrat-, Kranken- oder Haftpflichtversicherung, wir optimieren Ihre Verträge für mehr Sicherheit bei weniger Kosten. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wo und wie Sie Ihre Lebenshaltungskosten senken können. Strom, Gas oder Kontogebühren, fast überall lässt sich Geld sparen. Um Ihr Erspartes bestmöglich einzusetzen, zeigen wir Ihnen den Weg vom Haustraum zum Traumhaus, wie Sie intelligent Vermögen aufbauen können und die Zukunft Ihrer Kinder sichern. Dazu beraten wir Sie in der Vorsorge, Pflege und Möglichkeiten der staatlichen Förderung", sagt Frank Fuchs.