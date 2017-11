Anzeige "Optimale Betreuung"

Bis dato kannte man Training fast nur an geführten Kraftgeräten. In der Zwischenzeit ist funktionelles Training in aller Munde, doch nicht immer ist das Training damit automatisch "funktionell". Im KörperBau dagegen sehr wohl: Dort wird sportwissenschaftliches, "1 zu 1" betreutes Training ausschließlich durch Sportwissenschaftler angeboten. Die Qualität des persönlich betreuten Trainings ist dadurch sehr hoch.