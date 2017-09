Anzeige Olympiasiegerin in Pumptrack und Rockgarden

Mit den Rennen im Freudenstädter Stadtteil wird am 24. September die fünfteilige Serie der international ausgeschriebenen Bundesliga abgeschlossen. Nach den Rennen in Heubach, Gedern, Wombach und Titisee-Neustadt werden am Bundestagswahl-Sonntag auch sportlich die Sieger der einzelnen Kategorien feststehen. Ausgeschrieben sind die Klassen Junioren U19 (Start am Sonntag, um 9 Uhr), Herren n 23 (10.30 Uhr), Damen-Elite/U23 (12.45 Uhr), Juniorinnen U19 (13.45 Uhr) und Herren-Elite (15 Uhr). Auf direkt neben der Strecke gelegenen Wanderwege können die Zuschauer die Rennen auch an den interessantesten Abschnitten hautnah verfolgen.

Auf die komplett neu konzipierte Mountainbike-Strecke gespannt ist auch die bei Olympischen Spielen bereits drei Mal auf dem Siegertreppchen stehende Sabine Spitz, die erst vor kurzem von der WM in Australien zurückgekehrt ist. Auf Anhieb gewann sie danach das Bundesliga-Rennen in Titisee-Neustadt, trifft aber in Freudenstadt im Damen-Eliterennen auf dem weg zu einem weiteren Sieg erneut auf harte Konkurrenz. Die Ex-Sprint-Weltmeisterin Alexandra Enger (Schweden), und die die Bundesliga-Gesamtwertung anführende Niederländerin Anne Terpstra waren am Wochenende durch Krankheiten außer Gefecht gesetzt, wollen bei der Premiere in Christophstal aber dabei sein. Ex-Weltcup-Gesamtsiegerin Lisi Osl wurde Zweite im Südschwarzwald vor der Nordschwarzwälderin Hanna Klein aus Oberlengenhardt.

Letzter Sieger der Bundesliga 2017 bei den Herren war im Südschwarzwald beim Sprintrennen an der Hochfirstschanze der neuseeländische U23-Weltmeister Sam Gaze vor dem in der Gesamtwertung führenden Lokalmatador Simon Stiebjahn und dem Münstertaler Julian Schelb. Wer von diesem Trio auch in Freudenstadt auf die Strecke geht, steht noch nicht definitiv fest.