Anzeige Neues Firmengebäude in Rekordzeit erstellt

Die Geschäftsführer Andre Rawlinson und Andreas Schwenk freuen sich über den schnellen Baufortschritt: "Unser unmittelbarer Nachbar und Generalunternehmer, die Firma Fertigbau Wochner, konnte die Bauteile direkt aus der Produktion auf unser Grundstück setzen. So wuchs das Gebäude in Rekordzeit."

Die Firma Huonker, die im September ihr 30-jähriges Firmenbestehen feierte, wurde 1987 durch Georg Huonker gegründet. 2012 folgte die Übernahme durch die jetzigen Geschäftsführer Andre Rawlinson und Andreas Schwenk. Nachdem das Unternehmen wuchs, war ein Neubau unausweichlich. Bereits 2015 wurde mit der Grundstückssuche begonnen. Dormettingen als Standort zu wählen, war kein Zufall, da beide Geschäftsführer im Zollernalbkreis verwurzelt sind und viele der langjährigen Mitarbeiter in der Gegend beheimatet sind. Bürgermeister Anton Müller zeigte sich interessiert an der Ansiedlung des Softwareunternehmens, so dass die Entscheidung schnell getroffen werden konnte. FBW wirkte bereits bei den ersten Schritten der Projektierung mit und zeigte Interesse, das Gebäude auch bauen zu wollen. "Wir erhielten von allen eine breite Unterstützung und alles lief planmäßig", so die Geschäftsführer.

Huonker plant, Anfang 2018 einzuziehen und in Zukunft bis zu 20 Mitarbeiter zu beschäftigen. Huonker hat sich auf die Programmierung und den Vertrieb von Abrechnungs- und Kalkulationsprogrammen für Handwerksbetriebe sowie für Hoch- und Tiefbau-Unternehmen spezialisiert. Aktuell betreut Huonker eine hohe fünfstellige Kundenzahl im deutschsprachigen Raum. "Im Handwerk wird nach unkomplizierten Softwarelösungen im Rechnungswesen sowie der Auftragsabwicklung gesucht. Hier sind wir stark", so die Geschäftsführer. Huonker geht von einem stetem Wachstum aus. Das Gebäude kann problemlos aufgestockt werden.