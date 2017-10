Anzeige Musikalisches Rendezvous über das Leben

Das Konzert am Samstag, 7. Oktober, soll hingegen ganz im Zeichen des Gesangs stehen, das zwischen dem feierlichen Einzug und dem großen Finale von rund 100 Mitwirkenden viele Überraschungen zu bieten hat.

Chorleiterin Theresia Buob hat mit den "BoWi’s" ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Zahlreiche verschiedene Chorformationen sorgen für Abwechslung und werden unterschiedlichen Stilrichtungen gerecht. Auch mehrere Solisten haben sich intensiv vorbereitet.

Wie bei allen zuletzt durchgeführten Jahreskonzerten sind die "JuBoWi’s" mit dabei. Bunt gemischt geht es bei BoWi-Mix zu.

Schon zum vierten Mal pflegten "BoWi-M" als Männerchorprojekt auf Zeit Singen und Geselligkeit mit Teilnehmern aus nah und fern. Nur einige stammen hierbei aus Boll oder Wittershausen.

Die weiteste Strecke legen einige begeisterte Sänger aus der Nähe von Donaueschingen zurück. Fast alle Stücke werden von Alfred Gemsa am Flügel begleitet. Auch die weitere Instrumentalisten Dominika Richter am Cello und Tomasz Flammer mit der Percussion bürgen für Qualität, und am Schluss tritt sogar Karin Schmidtke im Quilt und mit ihrem schottischen Dudelsack auf.

Gründung, finanzielle Notlage, Umwandlung wegen Sängermangels und "Lichtgang"

Ganz zweifelsfrei konnte das Gründungsjahr des Vereins gar nicht festgestellt werden, da es nirgendwo verzeichnet war. Vermutlich gab es schon 1862 unter Schulmeister Blind einen Männergesangverein. Um auf Nummer Sicher zu gehen, legten die Sänger auf Vorschlag von Rektor Willmer, der von 1913 bis 1928 Dirigent war, 1867 als Gründungsjahr fest. 1912 wurde die Vereinsfahne angeschafft.

Buchstäblich ins Wasser fiel das 60-jährige Jubiläum 1927 und verursachte eine finanzielle Notlage, die Chorleiter Rösch durch ein Jahr Honorarverzicht abmilderte.

Auch die Kriegsjahre schadeten dem Verein, acht Sänger kehrten nicht zurück. Zum 100-jährigen Bestehen bekam der Verein die Zelter-Plakette verliehen.

Ein Meilenstein war die aus Sängermangel notwendige Umwandlung in einen gemischten Chor 1991. Zehn Jahre später – die Dirigentin hatte aus Zeitmangel gekündigt – legte ein kameradschaftlicher "Lichtgang" nach Wittershausen den Grundstein für die Chorgemeinschaft BoWi, die bis heute aus zwei eigenständigen Vereinen besteht und organisatorisch von den Vorsitzenden Annette Breil und Günter Arnold sowie musikalisch von Theresia Buob als Dirigentin Kurs gehalten wird.