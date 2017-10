Anzeige Motto lautet: Grüne Energie vom Fachmann

S

einen Meister legte Jürgen Kreischer 1985 vor der Handwerkskammer Reutlingen ab. Von der Kammer erhielt er zum Betriebsjubiläum nun eine Ehrenurkunde, unterschrieben von Kammerpräsident Harald Hermann und Hauptgeschäftsführer Joachim Eisert.

Seinen Beruf erlernte Jürgen Kreischer bei der Firma Rolf Göhring in Schömberg, bei der er 20 Jahre lang tätig war. Vor 25 Jahren wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit mit der Gründung seines eigenen Handwerksbetriebs in der Dormettinger Straße 27 in Dautmergen. Jürgen Kreischer beschäftigt mit Maximilian Stoll aus Rosenfeld und Christian Hummel aus Ratshausen zwei Gesellen. Sein Sohn Manuel Kreischer absolviert im elterlichen Betrieb eine Ausbildung als Anlagenmechaniker, nachdem er bereits eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker abgeschlossen hat. Er wird die Firma in zweiter Generation weiterführen. Petra Keck arbeitet im Büro. Zunächst legte Jürgen Kreischer den Schwerpunkt in seinem Betrieb auf den Heizungsbau, später kam der Bereich Sanitär hinzu. Des Weiteren führt die Firma den Kundendienst für Öl-, Gas-, Pellets- und Holzheizungen durch.