Anzeige Modernste Technik und persönliche Beratung

Außerdem ist die Zimmerei Heinzelmann seit mehr als 20 Jahren ein verlässlicher Partner eines Vöhringer Massivbau-Unternehmens und fertigt dafür Jahr für Jahr 30 bis 40 Dächer im weiten Umkreis. Die Zimmerei Heinzelmann beteiligt sich regelmäßig erfolgreich an Ausschreibungen der öffentlichen Hand und führte in diesem Jahr beispielsweise die Dachabdichtung der Ivo-Frueth-Schule in Oberndorf aus.

Besonders wichtig sind dem Inhaber und der Belegschaft der direkte Kundenkontakt und der kameradschaftliche Umgang untereinander. Ein zweitägiger Betriebsausflug zum 30-jährigen Bestehen führte zum Wandern in den Bregenzer Wald und stärkte den Zusammenhalt.

Gegründet wurde die Zimmerei 1987 von Alwin Heinzelmann. Von Anfang an dabei war sein Sohn Ralf Heinzelmann, der in seine Fußstapfen trat, 1991 die Meisterprüfung im Zimmerer-Handwerk ablegte und eine wichtige Stütze des Betriebes wurde. 2002 stieg er in die Firma ein und wurde zweiter Gesellschafter. Ein Meilenstein der Firmengeschichte war der Umzug 2006 in die neu erbaute Werks- und Lagerhalle im Boller Industriegebiet. Zeitgleich mit der Umwandlung zur GmbH 2009 wurde Zimmerermeister Ralf Heinzelmann alleiniger Geschäftsführer und baute die Firma weiter auf bis zum heutigen Personalstand von 15 Personen. Seit zehn Jahren ist Sebastian Braun im Unternehmen beschäftigt, Steffen Federer sogar seit 20 Jahren. Auch Heinzelmanns Söhne Sönke, Sven und Nils stehen ganz in der handwerklichen Tradition der Familie und verstärken inzwischen alle den väterlichen Betrieb mit ihrem Fachwissen, sodass Ralf Heinzelmann optimistisch in die Zukunft blicken kann.