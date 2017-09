Anzeige Modernes Design und viel Komfort

Sie und der Investor sind überzeugt, dass man mit dem neuen Haus in der Veit-Stoß-Straße, dem man nicht nur ein modernes Design im Inneren, sondern auch im Baukörper und der Fassade spendiert hat, ein Projekt realisieren konnte, dass dem Trend, dass die Mittelschicht zurück aufs Land zieht, vollauf gerecht wird.

15 Betriebe, teils direkt aus Horb oder der Umgebung, waren an der Realisierung dieses Gebäudes beteiligt, bei dem sowohl die gesamten Umweltaspekte als auch modernste Baustandards zu Anwendung kamen. Die PMB GmbH & Co. KG konnte mit dieser Investition eine weitere Baulücke in Horb schließen und so weitere Wohnungen in der großen Kreisstadt am Neckar bereitstellen. Bereits im Frühjahr feierte man diesen Bau mit einem Einweihungsfest, inzwischen sind schon die ersten Mieter eingezogen.