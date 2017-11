Anzeige Mix aus Informationen, Angeboten und Spaß

Oder im neuen Rexer-Reisekatalog, der in diesem Jahr exakt zum Reisefest druckfrisch erscheint. Auch der Rexer-Reisekatalog bietet manche Neuerung: Neben einem stylerischem Layout – und natürlich vielen neuen Reisezielen – wurde die Systematik des Katalogs verändert, um mehr Informationen und Fakten zu den einzelnen angebotenen Busreisen unterzubringen. Gleichzeitig wurde so Raum geschaffen für einen erstmals aufgenommenen Magazin-Teil, der weitere Hintergrund-Informationen, Geschichten und Kurioses über die verschiedenen Highlight-Destinationen bietet. Um ja die Vorfreude auf den nächsten Urlaub auch so richtig auf die Spitze zu treiben.

Die Reise-Highlights, die mit den Rexer-Premiumbussen im kommenden Jahr angesteuert werden: Korsika zum Beispiel, das bereits im Frühling (12. bis 19. April 2018) auf dem Reiseplan steht. Auch die Loire oder die Lofoten ganz oben im Norden Norwegens finden sich im wieder extrem abwechslungsreichen Reiseplan.

Erstmals dabei: "Donau in Flammen", wobei es mit dem Flussschiff ab Passau nur beste Plätze für die Rexer-Reisenden bei diesem Spektakel gibt. Ausgebaut wurde nach dem großen Erfolg im laufenden Jahr das Angebot der Pflege-Reisen, mit denen speziell Menschen mit Handicap wieder mobil werden und (fachkundig betreut) auf Reisen gehen können. Die Ziele, die 2018 hier angeboten werden: Chiemsee, Regensburg und – als besonderes Angebot – der Lago Maggiore.

Natürlich gibt es zum Rexer-Reisefest einen eigenen Infotisch auch für die angebotenen "Reisen mit Herz", an dem Reiseleiterin Annegret Schöttle über die besonderen Service-Leistungen bei diesem Reiseformat informiert.

Am Info-Tisch genau daneben steht zudem Andreas Widmann für Fragen der Besucher und Interessenten zur Verfügung; Widmann ist der Busfahrer bei den "Reisen mit Herz" – und ist daneben einer der Reise-Experten für die Reiseziele Italien und Frankreich. Weitere Info-Tische, jeweils mit den Rexer-Reiseleitern oder -Busfahrern als direkten Ansprechpartnern, gibt es zu den Zielen Österreich mit Südtirol, Schweiz, Deutschland, Schottland und England sowie zu den vielen wieder angebotenen Tagesfahrten.

Firma gewährt Kunden Rabatte

Beim diesjährigen Rexer-Reisefest ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Erstmals dabei ist "Schabbermax", der als Gaukler und Zauberer mit zwei separaten Programmteilen am Nachmittag für Kurzweil bei den Besuchern sorgen will. Bleibt noch zu erwähnen, dass es natürlich wieder einen Bus-Zubringerdienst zum und vom Rexer-Reisefest gibt. Und für Schnell-Entschlossene gibt es für Reisebuchungen vor Ort am Buchungs-Counter beim Rexer-Reisefest wieder – neben dem Frühbucher-Preis der bis zum 28. Februar 2018 gilt – den Sofort-Rabatt von drei Prozent. Den kann man sich beim Rexer Reisefest und darüber hinaus unter dem Stichwort "Reisefest" bis zum 30. November sichern.

Also – nicht verpassen: Rexer-Reisefest am kommenden Sonntag, 26. November, ab 11 Uhr in der Werkstatthalle des Bus-Betriebshofs der Firma Rexer-Reisen auf dem Stammheimer Feld in Calw.