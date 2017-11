Anzeige Mit Neubau für die Zukunft optimal aufgestellt

Durch die Schaffung eines interkommunalen Gewerbegebietes zusammen mit dem Oberzentrum besteht sogar die Aussicht auf eine beträchtliche Erweiterung, denn im ersten Bauabschnitt sind erst 30 000 von insgesamt möglichen 110 000 Quadratmetern überbaut.

Aufgrund des enormen Wachstums in den vergangenen Jahren sowie durch die Übernahme der Johs. Förderer GmbH & Co. KG aus Niedereschach und deren Integration in die Hechinger-Gruppe wurde 2015 die Entscheidung getroffen, in einen Neubau zu investieren. Zu Beginn wurden unterschiedliche Konzepte, wie zum Beispiel Erweiterung am Schwenninger und/oder am Niedereschacher-Standort geprüft. Um aber für die Zukunft optimal aufgestellt zu sein, wurde letztendlich die Entscheidung für einen Neubau auf der "grünen Wiese" in Dauchingen getroffen.

Nach einigen Verhandlungen mit Dauchingen und dem Oberzentrum in Villingen-Schwenningen konnte gemeinsam ein für Baden-Württemberg einzigartiges interkommunales Gewerbegebiet ausschließlich für die Hechinger-Gruppe geschaffen werden. In diesem Gewerbegebiet besteht für Hechinger die Möglichkeit, sich auch über die nächste Generation hinaus weiterzuentwickeln. Insgesamt steht eine Grundstücksfläche inklusive Optionsfläche von elf Hektar zur Verfügung. Um auch für die Zukunft ein räumliches Wachstum zu ermöglichen, war die Planung der Produktionsstätte so ausgerichtet, dass eine entsprechende Erweiterbarkeit des Gebäudes in drei Richtungen möglich ist. Der interne Materialfluss wurde in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IPA-Institut optimal gestaltet und umgesetzt. Hierbei wurden neueste Erkenntnisse auch aus dem Bereich Industrie 4.0 berücksichtigt.