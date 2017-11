Anzeige Mit Gesellenbrief Früchte der Arbeit geerntet

Energiewandel und Nachhaltigkeit stünden hoch im Kurs, in vielen Bereichen werde qualitativ hochwertige, handwerkliche Arbeit endlich wieder mehr geschätzt. Die mittelstandsgeprägte Region profitiere von frischen Ideen. Echte Leistung anstelle von Lippenbekenntnissen sei gefragt. Mit dem Gesellenbrief könnten nun 116 Gesellen aus 33 Gewerken, darunter 28 Frauen und 88 Männer, die Früchte ihrer bisherigen Arbeit ernten.

Die Glückwünsche der Stadt Oberndorf, des Gemeinderats und der Stadtverwaltung überbrachte Bürgermeister Hermann Acker. Mit der Geschichte eines Dieners, der den Auftrag seines Herrn zum Hausbau nicht allzu gewissenhaft erfüllte und sich am Ende ins eigene Fleisch schnitt, da er das Haus zur Belohnung für seine Mühe erhielt, forderte das Stadtoberhaupt die Junghandwerker dazu auf, ihre Zukunft sorgfältig zu planen und jeden Auftrag so auszuführen, wie sie es für sich selbst tun würden.

Mit einer guten Ausbildung hätten sie Können, Wissen und berufliche Qualifikation erworben. Nun beginne eine Zeit mit neuen Freiheiten, höherem Einkommen und beruflichen Herausforderungen. "Mit Fleiß, Ausdauer und Entschlossenheit lässt sich jedes weitere Ziel verwirklichen. Ich möchte Sie ermuntern, Ihre Zukunft mit Optimismus anzugehen", appellierte Acker und bat darum, sich nicht nur im Beruf zu engagieren, sondern auch an der Weiterentwicklung der Städte und Gemeinden mitzuwirken.

Oberstudiendirektor Stefan Steinert, Schulleiter der Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil, sprach in seinem Grußwort vom raschen Wandel der Berufswelt. Der Digitalisierung könne sich niemand entziehen. Entsprechende Hilfsmittel wie Smartphone, Tablet oder Trackingsysteme seien allgegenwärtig auf der "Baustelle 4.0". Der bereits in der digitalen Gesellschaft aufgewachsenen Generation, den "Digital Natives", käme die Aufgabe zu, ihre Betriebe bei Vernetzung und Datenaustausch zu unterstützen.

Mut und Kraft

Auch die Schulen bräuchten die entsprechende technische Ausstattung. Deshalb danke er dem anwesenden Landrat Wolf-Rüdiger Michel als Vertreter des Schulträgers, der Verwaltung und dem Kreistag für die stetige, großzügige Unterstützung und hoffe, dass dies so bleibe. Den Junggesellen wünschte er Mut und Kraft, ihren ganz persönlichen Weg zu gehen und dabei die richtigen Begleiter um sich zu haben.

Volker Kauder brachte in seiner Festansprache seine ganze Wertschätzung für die jungen Handwerker zum Ausdruck. Er habe Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Aufbruch zur Kurzreise in die Heimat gesagt, er habe "einen Termin mit jungen Menschen, die erreicht haben, was wir noch vor uns haben". Damit spielte er auf deren Abschluss und ein mögliches Ende der Koalitions-Verhandlungen an. "Wir hoffen, dass es gelingt. Mit der Regierungsbildung zu Nikolaus reicht’s nimmer, aber vielleicht zu Weihnachten", stellte Kauder in Aussicht.

Mit der Schilderung eines Friseurbesuchs brachte das Bundestagsmitglied die Zuhörer zum Schmunzeln. Kurz vor Ende ihrer Lehrzeit hatte eine Auszubildende den Auftrag, sich um den prominenten Kunden zu kümmern und beeindruckte den Politiker mit konkreten Vorstellungen für die bevorstehende Gesellenprüfung und ihrer ansteckenden Freude am Beruf. Angetan von der positiven Stimmung im Salon bat Kauder die Handwerker: "Strahlen auch Sie diese Freude aus – weil Sie Ihre Leistungen unmittelbar am Kunden erbringen." Dass das nicht immer einfach sei, wisse er wohl, werde man doch oft schon ungeduldig erwartet. Aber maschinelle Ausstattung und Digitalisierung allein reichten eben nicht aus. Es komme neben fachlichen Fähigkeiten auch auf eine hohe Kompetenz im zwischenmenschlichen Bereich an.

Kauders Ratschlag lautete, "einen kleinen Teil Ihres Lohns in eine private Altersvorsorge" zu stecken. "Bleiben Sie Mensch mit Beziehungen zum Nächsten. Kümmern Sie sich um Freund, Freundin und Familie." Mit den Worten "Sie sind ein Glücksfall für unser Land. Alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit und Ihr Leben", beendete Kauder seinen Vortrag.

Aufgelockert wurde der Abend mit Musik vom Duo "Man & Me". Sängerin Tatjana Mitsche und Gitarrist Jürgen Koringer leiteten mit dem Top-Hit "Für immer ab jetzt" über zur formellen Lossprechung.

"Sie haben es geschafft", rief Gotthard Reiner, der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, den jungen Handwerkern zu. Sie hätten erfahren, wie sinnstiftend die Arbeit sei, die Kopf und Hand in einer stabilen, zukunftsfähigen Branche zusammenbringe. "Sie sind gefordert, mit ihrer jugendlichen Neugier und ihrem Wissen um die digitalen Zusammenhänge", betonte Reiner. "Seien Sie sich bewusst, wie viel Sie von erfahrenen Kollegen lernen können." Es werde Kompetenz erwartet, doch sei es auch ein wichtiger Lernprozess, ein Problem bewältigen zu können. Schon der Erfinder Thomas Edison habe gesagt: "Ich bin nicht gescheitert. Ich habe 10 000 Wege entdeckt, die nicht funktionieren." Gotthard Reiner warnte vor Stillstand und hoffte auf ein zukünftiges Wiedersehen, zum Beispiel bei einer Meisterfeier oder einer Urkundenübergabe an einen selbstständig geführten Betrieb.

Magische Formel

Zur Erhebung in den Gesellenstand bat er die Betreffenden, sich von ihren Plätzen zu erheben. "Hiermit spreche ich Sie frei", lautete die magische Formel, gefolgt vom anerkennenden Applaus des Publikums.

Es folgte die Ehrung der Innungs-, Kammer- und Landessieger aus den praktischen Leistungswettbewerben durch die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Angelika Rauser. Auch die Anerkennungsurkunden für gute Noten wurden auf der Bühne von Gotthard Reiner und Andreas Frank überreicht.

Am Ende überreichten die Innungsobermeister die Gesellenbriefe. Danach bestand zu den Klängen von "Man & Me" noch Gelegenheit zu Gesprächen und Gratulationen, bevor die Gesellen mit Ausbildern und Familien feiern gingen.