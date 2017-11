Anzeige Mit der Raumnot ist es endgültig vorbei

Das Erdgeschoss ist über eine Rampe vom Schulhof her barrierefrei zu erreichen. Zudem gibt es in diesem Anbau einen Aufzug und eine Behindertentoilette. Im Untergeschoss des Anbaus befinden sich ein Musikraum und ein Kreativraum. Beide sind jeweils 60 Quadratmeter groß und können durch die mobile Trennwand aufgeteilt oder verbunden werden. Auch ein kleiner Materialraum befindet sich auf dieser Etage.

Ein weiterer positiver Aspekt des Erweiterungsbaus besteht laut Bauamtsleiter Alexander Mönch darin, dass eine Verbindung zwischen dem bestehenden Grundschulgebäude und der Stadthalle geschaffen wurde. Endlich können die Schüler auch bei Regen trockenen Fußes zum Sportunterricht gehen. Und nicht zu vergessen: In der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Stadthalle wurden ein zusätzlicher Ruheraum sowie ein größerer Materialraum untergebracht.

n Erweiterungsbau: Im Haushalt der Stadt wurden für diese Maßnahme 1,85 Millionen Euro bereitgestellt.

n Sanierung und Sanierungskosten Altbau: In den Sommerferien 2017 wurden zusätzlich zu den noch laufenden Arbeiten am Erweiterungsbau notwendige Sanierungsarbeiten im Altbau umgesetzt. So wurden im Rahmen der energetischen Sanierung alle 80 Fenster des Altbaus ausgetauscht, der Verwaltungsbereich (Rektorat, Sekretariat, Konrektorat) sowie das Lehrerzimmer renoviert und im gesamten Altbau die Elektrik komplett erneuert. Dafür wurden im Haushalt der Stadt Dornstetten 325 000 Euro bereitgestellt. Der Stadtverwaltung ist es gelungen, für diese Baumaßnahmen Zuschüsse zu akquirieren: 210 000 Euro aus dem Ausgleichsstock und 205 000 Euro aus der Schulbauförderung.

Vorher mussten die Schüler zum Mittagessen in das ehemalige Volksbankgebäude in der Hauptstraße 18 laufen. Gegessen wurde in drei kleinen Räumen, entsprechend schwierig gestaltete sich die Aufsicht. Durch den Umbau bestehen jetzt endlich für den Ganztagsbetrieb optimale Raumbedingungen.

Die Schülermensa im neuen Erweiterungsbau ist funktionell eingerichtet. Die Schüler holen sich am Eingang ihre Essensmarke, erhalten danach an der Theke bei Katharina Brill ihr gewähltes Mittagessen und können anschließend im neuen Speiseraum gemütlich zusammen essen.

Das höchste Lob für die neue Schülermensa kommt von Emil aus der zweiten Klasse, der nach dem Essen feststellte: "Hier schmeckt das Essen viel besser." Wobei sich am Essen selbst nichts geändert hat: Gekocht wird bei der Schopflocher Firma Maier Schwaben. Jeweils in der Woche vorher können die Kinder zwischen drei Menüs wählen. Die Wahl fällt manchmal schwer, denn auf dem Speiseplan stehen Köstlichkeiten wie Blumenkohlcremesuppe und Gulasch vom Rind mit Bio-Penne und Salat oder Kaiserschmarren mit Heidelbeeren und Vanillesauce. Täglich ist zusätzlich auch ein laktose-, milcheiweiß- und glutenfreies Menü im Angebot.

Was das praktizierte Bestellsystem anbelangt – die Eltern müssen die Essenswünsche ihrer Kinder vorab im Internet anmelden – ist Rektorin Leonie Boehm angenehm überrascht, wie gut es inzwischen klappt. Dazu tragen sicherlich auch die beiden Betreuerinnen Belinda Mildenberger und Katrin Schöpf bei, die anhand der vorbereiteten Essenslisten stets den Überblick behalten.