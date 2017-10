Anzeige Messungen jetzt in separaten Räumen

Dies wurde jetzt in der dreiwöchigen Umbauphase umgesetzt. Gleichzeitig sind schöne Elemente wie die ellipsenförmigen Tische und Spiegel in der Gestaltung erhalten geblieben, so dass sich eine Designkontinuität zwischen dem alten und neuen Laden ergibt.

Von außen fällt vor allem die hellere Schaufensterbeleuchtung auf, von der die großzügige Präsentation der Sonnenbrillen illuminiert wird. Eine neue Akustikdecke sorgt für eine ruhige angenehme Atmosphäre und erleichtert die Kommunikation mit den Kunden, auch wenn es im Laden mal etwas voller ist. Sparsame LED-Spots setzen zudem gekonnt Akzente, während die Kunden in den bequemen Sesseln der kleinen Sitzecke schmökern können, während beispielsweise ein Brillenservice durchgeführt wird. Ein Update in der Spielecke für Kinder folgt in den nächsten Tagen.

Edle Kollektionen wie Aigner oder Silhouette haben nun ihre eigene Präsentation erhalten, und die Messungen des Sehprofils, der Hornhautoberfläche oder der notwendigen Brillenglasstärken finden in separaten Messräumen statt.