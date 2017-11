Anzeige Mehr Platz gewonnen

Die Ansprüche an ein modernes Sportfachgeschäft in ansprechender Optik erfüllt auch die Farbauswahl. Helle Farben in Verbindung mit Holzoptik schaffen einen Bezug zum Schwarzwald und spiegeln Naturverbundenheit wider. Auf einer nun noch größeren Verkaufsfläche bietet Sport Faisst im Untergeschoss ein großes Sortiment an Sportartikeln und Sportschuhen an. Hinzu kommen diverse Serviceleistungen im Ski- und Outdoorbereich. Ski- und Langlaufzubehör gehört ebenfalls zum umfangreichen Angebot.

In einem eigenen Raum ist jetzt eine moderne Werkstatt entstanden, in der die Service-Wünsche der Skifahrer schnell umgesetzt werden können. Den richtigen Schliff für die Ski, das Einstellen der Bindungen oder das perfekte Skioutfit – alles bietet die Firma Sport Faisst im neuen Ambiente. "Es ist größer, schöner und moderner geworden, das war unser Ziel", freut sich Christoph Faisst. "Wichtig ist, dass der Kunde sich wohlfühlt. Das Einkaufsverhalten hat sich geändert, und die Atmosphäre muss stimmen", so der Geschäftsinhaber. Mit den umfangreichen Investitionen hat Faisst auch einen Schritt für die Arbeitsplatzsicherung seiner Mitarbeiter getan. "Das ist auch ein Bekenntnis zum Standort und für uns der richtige Weg in die Zukunft, denn Fortschritt gerade in der Sportbranche ist wichtig", betont er. So wurde auch ein Mitarbeiterraum mit Küche für Schulungen und Pausenzeiten verwirklicht. Ein großer Dank geht an die örtlichen Handwerker. Sie hätten wieder sehr gute Arbeit abgeliefert. Die Bauzeit dauerte rund acht Wochen.