Anzeige Mehr als 30 Firmen sind diesmal mit dabei

Das Spektakel findet am Sonntag, 8. Oktober, statt mit dem elften Stettener Frauenlauf und dem 16. Stettener Oktober von 9 bis 18 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 250 Starterinnen beim Stettener Frauenlauf. Für die zwölf Euro Startgebühr erhalten die Teilnehmerinnen vor dem Start ein Funktions-T-Shirt.

Nach dem Lauf bekommen die Starterinnen eine Tasche voller Überraschungen sowie und einen Müslibecher vom Hauptsponsor. Umkleideräume mit Duschen und kostenloser Massagen sind ebenfalls bereitgestellt.

Nach der Siegerehrung werden unter allen Starterinnen Preise verlost: Erster Preis ist ein Goldbarren im Wert von 100 Euro.Bewirtung gibt es an verschiedenen Ständen in Stetten, dazu Straßen-Attraktionen und Programm: 10.30 Uhr Start Frauenlauf, Albstraße am Knusperhäusle; 11 bis 17 Uhr Bauernmarkt auf dem Schlosshof; 12 bis 17 Uhr verkaufsoffener Sonntag; 12 bis 17 Uhr Kinderkarussell; ebenfalls von 12 bis 17 Uhr: Kisten-Stapeln, Hüpfburg, Pony-Reiten am Schlosshof, die Musikmaschine, Zauberer, Ballonfiguren und Stelzenlaufen sowie Dudelsack-Pfeifer "Heuberg-Dragons".Ab 12.30 Uhr findet die Siegerehrung des Frauenlaufs in der Albstraße am Knusperhäusle statt, gleichzeitig steigt das Platzkonzert der Feuerwehrkapelle. Ab 14 Uhr ist Hammellauf auf dem Schlosshof, ab 15.30 Uhr tritt die TSV Tanz-Show-Gruppe Lady-Kracher auf und wiederholt das noch einmal ab 17 Uhr.