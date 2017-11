Anzeige Massivhäuser erfreuen sich starker Nachfrage

S eit Juni 2015 ist der Lizenzpartner Bauprojektierung Meyer GmbH&Co.KG in der Haldenstraße 7 in Donaueschingen vor Ort. Mit seinem kompetenten, Team steht hier der Geschäftsführer Stefan Meyer für alle Fragen von der Planung bis zur kompletten Ausführung zur Verfügung. In der Region Schwarzwald-Baar Heuberg sowie dem Landkreis Tuttlingen fanden schon zahlreiche Projekte ihre Umsetzung.

Mit dem neuen Town&Country Musterhaus "Flair 125" wird am morgigen Sonntag, von 11 bis 16 Uhr in Geisingen in der Professor-Bader-Straße ein repräsentatives Musterhaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit den Hausexperten von Town&Country erwartet die Besucher eine ausführliche Hausbesichtigung. Man kann an einem Gewinnspiel teilnehmen und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit Luftballonmodellage, einem Glücksrad, wo zahlreiche Preise zu gewinnen sind oder Kindertattoos wird auch für die Kleinsten gesorgt.

Auf 125 Quadratmetern Wohnfläche, gebaut nach neuestem energetischen Standard EnEV 2016, Fußbodenheizung, Solaranlage, kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, großzügigem Wohn-/Esszimmerbereich in Kombination mit Küche, weist Firmenchef Stefan Meyer auf die effiziente Raumaufteilung mit zahlreichen Highlights hin. Dank historisch niedriger Bauzinsen sowie überschaubaren Gesamtkosten erfreuen sich die Massivhäuser starker Nachfrage. Auf Grund des Hausbauschutzbriefes, sind die Kunden mit einem umfassenden Schutzpaket vor, während und nach der Bauphase abgesichert. Der Traum von den eigenen vier Wänden findet hier unkompliziert und nachhaltig seine Erfüllung. Besonders Familien mit mittleren Einkommen gehören zum potentiellen Kundenstamm.