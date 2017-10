Anzeige Leistungsspektrum heute so groß wie nie

Für viele Häuslebauer ist die fachgerechte Sanierung von Dach und Fassade durch stetig steigende Energiekosten zu einem Brennpunktthema geworden, weiß der Firmenchef. Und so steht Claus Kübler seinen Kunden auch dabei beratend zur Seite. Unter der neuen Fassade und Dachdeckung bringt er eine Dämmung an, die als Kälteschutz im Winter und als Hitzeschutz im Sommer gleichermaßen fungiert. Der Einbau von Solaranlagen in Verbindung mit einer neuen Dacheindeckung rundet seine Leistungen ab.