Anzeige Kundenfreundlich, kompetent und verlässlich

F ür das leibliche Wohlergehen der Festgäste sorgen die Mitglieder der "Danamer Krawallos". Neben leckeren deftigen Speisen gibt es auch Kaffee und Kuchen. Am Weizenbierstand gibt es frisch angezapftes Bier. Außerdem steht für die Kinder eine Hüpfburg bereit.

Als Fachbetrieb für Heizung, Sanitär, Solar und Elektro hat die Bisinger Firma stets die richtigen individuellen Lösungen parat. Kundenfreundlich, kompetent und verlässlich schreiten die Mitarbeiter zu Werke. Sorgfalt, Schnelligkeit und Verantwortung sind nur wenige Eigenschaften. In den drei Jahrzehnten seit Bestehen kann der Betrieb auf eine Großzahl an Referenzen verweisen. Die heute florierende Firma Baumgärtner & Hirsch wurde im Jahr 1987 von Wolfgang Hirsch gegründet. Er und Reiner Baumgärtner waren beide bei der Firma Klöckner-Wärmetechnik als Kundendienstmonteure im Bereich Öl- und Gasfeuerung beschäftigt, ebenso im privaten Leben befreundet.

Als erster Firmensitz wurde damals bei den Schwiegereltern von Reiner Baumgärtner in einem ehemaligen Nähzimmer in Thanheim ein Büro eingerichtet, sowie ein Lager in Hechingen angemietet. Eigentlich sollte es beim Kundendienst von Heizungsanlagen bleiben, aber die Kundschaft forderte mehr. 1989 legte Reiner Baumgärtner mit Bravour die Meisterprüfung als Elektriker bei der Handwerkskammer Reutlingen ab. Ein Jahr später stand die Gründung einer GmbH als Unternehmensform an. Der Umzug in das neu umgebaute Gebäude in der Onstmettinger Straße 47 in Thanheim erfolgte 1993. Fortan besaß der Betrieb zwei komfortable Büros und ein Lager in der Hurtstraße. Zwischenzeitlich war der Mitarbeiterstamm auf zehn Beschäftigte angewachsen. Als 1999 im Alter von 50 Jahren Wolfgang Hirsch verstarb übernahm Reiner Baumgärtner die alleinige Verantwortung und legte zudem die Meisterprüfung im Bereich Heizung und Sanitär ab.