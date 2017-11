Anzeige Kunden überwiegend aus der Automobilbranche

Zur Gruppe zählen zudem die rechtlich selbstständigen Unternehmen Hechinger Automotive GmbH & Co. KG, Hechinger Electronic GmbH & Co. KG (Villingen), der Hechinger Hungary Kft (Ungarn), der Johs. Förderer Söhne GmbH & Co. KG (Niedereschach) und die Helmut Hechinger Electromechanics Pinghu Co. Ltd. in China. Der Geschäftsbetrieb der Förderer GmbH & Co. KG in Niedereschach ist zum Teil bereits nach Dauchingen verlagert, der Umzug soll bis Jahresende abgeschlossen sein.