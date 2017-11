Anzeige Kulinarische Leckerbissen und Geschenkideen

E

s weihnachtet in Meßstetten: Beginn ist am Freitag, 1. Dezember, von 18 bis 22 Uhr. Beim Weihnachtsmarkt ist dann von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr der Nikolaus unterwegs. Ab 19 Uhr wird die Veranstaltung offiziell eröffnet durch Bürgermeister Frank Schroft, begleitet vom Musikverein Meßstetten. Im Anschluss spielen die Alphornbläser des Wildgehegevereins. Der fahrende Drehorgelmann besucht den Weihnachtsmarkt. Parallel werden von 18 bis 21 Uhr für die Skibörse in der Turn- und Festhalle Waren angenommen.

Am Samstag, 2. Dezember, ist der Markt von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Im Angebot sind Kutschfahrten. Der fahrende Drehorgelmann ist unterwegs. Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr kommt der Nikolaus. Von 19 bis 20.30 Uhr tritt die Band "Honey & the Heartbreakers" auf mit Liedern zur Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit. Von 11 bis 17 Uhr gibt es im Museum für Volkskunst einen Flohmarkt mit vielfältigen Angeboten. Zusätzlich präsentiert das Museum neben der Dauerausstellung die Fotoausstellung "Jahreszeiten auf der HochAlb" von Dieter Schuler aus Meßstetten. Zu sehen sind Landschafts- und Tieraufnahmen sowie Gebäude von Meßstetten und der Hochalb in Vergangenheit und Gegenwart.  Von 10 bis 21.30 Uhr läuft die Skibörse in der Turn- und Festhalle.